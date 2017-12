Le programme musical de Denisa Kerschova : Beethoven, Berlioz, Sæverud

On vous offre des places

Gagnez des places pour le Concert de Noël le samedi 16 décembre à 19h à L’Abbaye aux Dames de Saintes avec l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine dirigé par Maxime Tortelier.

Au programme : Portraits de l’enfance

Rossini : La Cenerentola

Mompou : Scènes d’enfants

Debussy : Children’s corner

Berlioz : Le trio des Ismaélites

Mehul : La chasse du jeune Henri

Elgar : Dream Children

Bizet Jeux d’enfants

Nombreux sont les compositeurs inspirés par le monde des contes de fées, de la magie, de la rêverie, et bien sûr par les jeux et les jouets les plus divers. Si l’innocence de l’enfance est évoquée dans les pièces de Debussy, Bizet et Mompou, Méhul illustre la jeunesse du roi Henri IV partant à la chasse, alors que Berlioz évoque dans un court tableau trois jeunes Ismaélites offrant une aubade à la Sainte Famille. Ce voyage musical nous permet de renouer avec nos émotions lointaines, où s’entremêlent bonheur et nostalgie. Le dessinateur Serge Carrere sera également présent.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en fa min K 519 L 475 de Scarlatti par Clara Haskil

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Danseuses bleues" d'Edgar Degas, vers 1890 ?

, © photo musée d'Orsay / rmn

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 15 décembre en vous inspirant du tableau : "Danseuses bleues" d'Edgar Degas, vers 1890.

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition "Degas Danse Dessin. Hommage à Degas avec Paul Valéry" visible jusqu'au 25 février 2018 au Musée d'Orsay à Paris.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.