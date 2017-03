Le programme musical de Denisa Kerschova: Le regard du peintre

On vous offre des places !

Vocello / Henri Demarquette (Nouveauté discographique: 17 mars 2017 • Label : DECCA)

Ensemble Vocal Sequenza 9.3

Catherine Simonpietri, dir.

Concert le 27 mars 2017 dans la nef du Collège des Bernardins à 20h30: Concert Vocello ou la liberté de créer

Henri Demarquette, violoncelle

Programme :

Henry Purcell: When I was laid in earth

John Tavener : Svyati

Johannes Ockeghem: Déploration sur la mort de Gilles Binchois

Eric Tanguy: Stabat Mater

John Dowland: Flow my tears

Thierry Escaich: Nights Birds

Clemens non Papa: O Souverain Pasteur et Maistre

Philippe Hersant- Métamorphoses

Juste Janulyte : Plonge

Quelle musique voyez-vous sur Jeune femme assise au virginal de Johannes Vermeer, vers 1671-1674

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 24 mars

, © National Gallery, London

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 : Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jean-Baptiste Lully

Le bourgeois Gentilhomme LWV 43: Ballet des nations (4ème entrée)

La Petite Bande

Direction: Gustav Leonhardt

EMI 7692822

Jan Pieterszoon Sweelinck

The Fitzwilliam Virginal Book : Fantasia

Pieter Jan Belder : clavecin

Brilliant Classics 94449

Rubrique kezako

Jan Pieterszoon Sweelinck

Centone n° 9: Duo ""Mille perles fines / Quintette "Jeune Beauté" / Duo "Beaux Yeux" / Je vois mille clairtez

Quintette Eastman : Barbara Butler / Charles Geyer : trompettes / Verne Reynolds: cor / John Marcellus : trombone/ Cherry Beauregard : tuba

Pantheon 07159

Allan Petterson

Deux élégies pour violon et piano: Romance pour violon et piano : Moderato

Isabelle Van Keulen: violon

Enrico Pace: Piano

Koch Records International 316512

Zoltan Kodaly

Les fileuses de Transylvanie : Nekem olyan embrerecske kene (Sc 3) Choeur des femmes / Üres ladam az ajtoba (Sc 4) Choeur des femmes et la jeune fille

Eva Andor

Chœur de la radio télévision hongroise

Orchestre Philharmonique de Budapest

Direction: Janos Ferencsik

Hungaroton 1283940

Rubrique j'aurais voulu être là

Richard Wagner / Franz Liszt

Le vaisseau fantôme WWV 63 : Summ' und brumm' (Acte II) Choeur des fileuses - réduction pour piano S 440

Yvonne Lefébure : piano

Disques Fy et Du Soleil 335</div>

Gabriel Fauré

Pelleas et Mélisande op 80 suite d'orchestre d’après la musique de scène: Fileuse / Sicilienne / La mort de Mélisande

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction: Marek Janowski

Le chant du monde CMX 378081

Georges Lauweryns

Extrait de "Hopjes en Hopjes" (Ballet -Pantomime représenté au Théatre Royal de la Monnaie le 16 Novembre 1910): Valse des Delft

Tivoli Band

Direction: Eric Mathot

Musique en Wallonie 0953

Déodat de Séverac

L'amour en cage

Michelle Command : soprano

Jacques Bernier : piano

Scalen Disc ARI 143

Leonora Duarte

Sinfonia a 5: n° 5 / n° 6

Ensemble Fretwork

Harmonia Mundi 907478

Alexandre Desplat

BO du film "La jeune fille à la perle" de Peter Webber

Griet's Theme

Orchestre Pro Arte de Londres

Direction: Alexandre Desplat

Decca 4755372

Henry Purcell / Arrangement François Saint-Yves

When i am laid in earth

Vocello : Henri Demarquette : violoncelle

Ensemble Vocal Sequenza 9.3

Direction: Catherine Simonpietri

Decca

Johann Rosenmuller

Sinfonia n°4 en sol min

Hesperion XX

Direction: Jordi Savall

Astree E 8709"

Benjamin Britten

Five french folksong / Pour mezzo-soprano et orchestre: Fileuse / Quand j'étais chez mon père / Le roi s'en va-t-en chasse

Felicity Palmer

Ensemble Endymion

Direction: John Whitfield

EMI 5651142

Jean-Baptiste Weckerlin

La laitière du trianon : ouverture

Jeff Cohen : piano

Opera rara 245