Le programme musical de Denisa Kerschova

CINQ DE COEUR - Le concert sans retour du 11 février au 23 avril 2017 (Théâtre des Bouffes Parisiens) / dimanche 12 mars à 17h30

Cinq de Coeur, un quintette vocal a capella. Avec: Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa et Fabian Ballarin

Mise en scène, Meriem Menant

Lumières: Emmanuelle Faure

Costumes: Eymeric François / Anne De Vains

Directeur Musical : Didier Louis - Son : Mathieu Bionnet

Cinq de Cœur attaque son fameux programme romantique allemand qui fait le délice des mélomanes de tous bords : Brahms, Schubert, Bach ! Mais … que se passe-t-il ?

Des mains soudain incontrôlables, le baryton qui perd la tête …

Nos cinq acrobates de la voix se livrent alors à une exhibition dont ils perdent tout contrôle !

Brahms bouscule Scorpions, Nina Simone se confronte au « Chanteur de Mexico », Schubert tutoie Mylène Farmer, Queen tient la dragée haute à Saint-Saëns…

Avec humour et une technique irréprochable, Cinq de Cœur s’est inventé un genre rigoureux comme le classique, débridé comme le music‐hall.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570: Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Franz Liszt

Mazeppa S 640 : Transcription pour 2 pianos du poeme symphonique n°6 S 100 / Arrangement pour piano et orgue

Laurent Cabasso : piano

Olivier Vernet : orgue

Ligia Digital 010406798

Rubrique Kezako

Erich Wolfgang Korngold

BOF Les aventures de Robin des Bois : Feast in the forest

Orchestre Symphopnique de l'Utah

Direction: Varujan Kojian

That's Entertainment Records CD TER 1066

Giuseppe Verdi

Nabucco : Va pensiero sull' ali dorate (Acte III) Choeur des Hébreux - Oh chi piange (Acte III) Récitatif de Zaccaria - Del futuro nel buio discerno (Acte III) Zaccaria Ismaele et choeur des Hébreux

Nicolaï Ghiaurov

Ambrosian Singers Orchestre Symphonique de Londres

Direction: Claudio Abbado

Decca 4785372

Joseph Haydn

Quatuor a cordes en sol min op 74 n°3 HOB III : 74 : le cavalier : Allegro / Largo Assai

Quatuor Talich

Caliope 92413

Rubrique Gramophone

Jack Ledru / Geo Koger

Guillaume Tell / Samba

Adrien Adrius

Orchestre non identifié

Direction: Raymond Legrand

Decca MB 20832

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell: ouverture

Orchestre de chambre d'Europe

Direction: Claudio Abbado

DGG 4792549

Jean- Baptiste Lully

Persée: Entrées (Acte I Scène 5) / Passacaille (Acte V scène 8)

Les Talens Lyriques

Direction: Christophe Rousset

Erato 0630107022

Francesco Cavalli

Giasone : Se dardo pungente (Acte I) Air de Médée

Raquel Andueza / La galiana

Anima e corpo Musica AEC 006

Francesco Cavalli

Xerse : Speranze fermate (Acte II Sc 1) Amastre - version instrumentale

Capella Mediterranea Direction Leonardo Garcia Alarcon

Ricercar 359

Jean Cras

Quintette pour flûte traversière harpe et trio à cordes: Assez lent / Très Animé

Juliette Hurel (Flute trtaversière)

Marie-Pierre Langlamet (harpe)

Philippe Graffin (violon)

Miguel Da Silva (alto)

Henri Demarquette (violoncelle)

Timpani AC1179

Arnold Schoenberg

Un survivant de Varsovie op 46 pour recitant choeur d'hommes et orchestre

Gottfried Hornik : récitant

Chœur d'hommes du chœur de l'Opéra d'Etat de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction: Claudio Abbado

DGG 4317742

Bedrich Smetana

Dalibor: Entracte pour orchestre

Orchestre Philharmonique de la BBC

Direction: Gianandrea Noseda

Chandos 10518

L.Bricusse / A.Newlay / Arrangements F.Ballarin / P.Laviosa (Cinq de coeur)

Feeling Good

5 de cœur

5DC2015/1

Lucien Durosoir

5 aquarelles (extrait): Berceuse

Amanda Favier : violon

Celimène Daudet : piano

Arion 68828