Emission annulée en raison d'un mouvement de grève

Gagnez des places pour le concert de François Joubert-Caillet avec son ensemble L'Achéron le jeudi 28 septembre à 12h30 à l'Auditorium du Louvre à Paris.

Popularisé par le film Tous les matins du monde, le compositeur Marin Marais était considéré à son époque comme le plus grand virtuose de la viole de gambe. Entré au service de Louis XIV en 1679, il écrivit plus de six-cents pièces pour son instrument dont la publication en cinq livres s’étala sur une quarantaine d’années. François Joubert-Caillet et son ensemble L’Achéron nous proposent un libre itinéraire à travers cet immense corpus, dont ils ont entrepris une intégrale pour le label Ricercar.

Au programme :

Marin Marais : Les Voix humaines, Les Folies d'Espagne, la Rêveuse, L'Arabesque, Le Tourbillon, La Feste Champêtre… extraits des Pièces de viole, livres I à IV

L’Achéron

François Joubert-Caillet, viole de gambe et direction

Quelle musique voyez-vous sur "Le Réveil de Psyché" de Nicolas-Adolphe Weber (1867) ?

, © François Lauginie

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 22 septembre en vous inspirant du tableau "Le Réveil de Psyché" de Nicolas-Adolphe Weber, 1867.

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Louvre-Lens dans le cadre de l'exposition : Musiques ! Echos de l'antiquité, du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018.