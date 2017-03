Le programme musical de Denisa Kerschova: Grand Prix lycéen des compositeurs

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs sera remis le 16 mars 2017 à l' Auditorium de la Maison de la radio

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a pour objectif d'initier les jeunes à la musique contemporaine.

Fondé en 2000 par La Lettre du Musicien, il est organisé depuis 2013 par Musique Nouvelle en Liberté, partenaire de la première heure de ce projet pédagogique.

Chaque année, des élèves de Seconde, Première et Terminale, scolarisés dans des établissements proposant un enseignement musical, écoutent et commentent les œuvres retenues par un comité de sélection composé de journalistes, professeurs, interprètes, compositeurs...

Au programme de cette journée nationale du 16 mars 2017, de 9h00 à 14h30 :

9h00 : Accueil des lycéens et de leurs accompagnateurs

10h00 - 12h00 : Débat avec les compositeurs en lice

12h15 : Création de l’œuvre commandée à Karol Beffa, lauréat 2016, par l’Orchestre National de France sous la direction d’Alain Altinoglu

12h30 : Proclamation du Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2017

Un concert se tiendra le soir même à 20h à la Maison de la radio avec le programme suivant :

Karol Beffa (1973) / Le Bateau ivre, pour orchestre [création] (2016)

Ernest Bloch (1880-1959) / Schelomo, rhapsodie pour violoncelle et orchestre (1915-1916)

Henri Dutilleux (1916-2013) / Symphonie n° 2 « Le Double », pour grand orchestre et orchestre de chambre (1959)

Albert Roussel (1869-1937) / Bacchus et Ariane, suite n° 2 (1930)

Anne Gastinel, violoncelle

Orchestre National de France

Alain Altinoglu, direction

Allegretto se met au diapason de cette journée et vous donne aussi à entendre ces compositeurs !

Édith Canat de Chizy - Over the sea (CD Solstice)

Sélection : Pierre d’éclair, pour orchestre

Commande de l’Orchestre National de Lyon

Aurélien Dumont - While (CD NoMadMusic)

Sélection : Eglog, trio pastoral pour violon baroque, clavecin et harpe

Trio Dauphine : Maud Giguet (violon), Marie van Rhijn (clavecin), Clara Izambert (harpe)

Francesco Filidei - Forse (CD L'Empreinte digitale)

Sélection : Puccini alla caccia, pour huit joueurs d’appeaux

Ensemble 2e2m, direction Pierre Roullier

Philippe Hurel - Traits (CD Motus)

Sélection : Cantus, pour soprano, flûte, clarinette, violon, violoncelle, percussion et piano

Elise Chauvin (soprano), Ensemble Court-Circuit, direction Jean Deroyer

Philippe Leroux - Quid sit Musicus ? (CD Soupir éditions)

Sélection : Quid sit Musicus ?, pour solistes vocaux, guitare, luth, violoncelle et vièle

Ensemble Solistes XXI, direction Rachid Safir / réalisation informatique musicale Ircam : Gilbert Nouno

Baptiste Trotignon -Different Spaces (CD Naïve)

Sélection : Different Spaces, concerto pour piano et orchestre - 1er mouvement "Moderato tranquillo"

Nicholas Angelich (piano), Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, direction Paul Daniel

Orchestre National de France

Jeudi 30 mars 2017 20h00 Maison de la radio - Auditorium

Richard Strauss / Don Juan

Serge Prokofiev / Concerto pour violon et orchestre n° 1

Joseph Haydn / Symphonie n° 85 "La Reine de France"

Richard Strauss / Le Chevalier à la rose, suite

Frank-Peter Zimmermann violon

Orchestre National de France

Juraj Valcuha direction

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jean-Sébastien Bach

L'Offrande Musicale BWV 1079 : ricercar a 3

Nicholas Kraemer: orgue

Philips 4128002

Baptiste Trotignon

Different spaces (Concerto) : Moderato tranquillo - pour piano et orchestre

Nicholas Angelich: piano

Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine

Direction Paul Daniel

Naive Records V5382

Rubrique Kezako

Aurelien Dumont

Eglog (trio pastoral pour violon baroque , clavecin et harpe)

Trio Dauphine: Maud Giguet, Marie van Rhijn, Clara Izambert

Nomad 023

Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason, David Gilmour

Careful with that axe, Eugene

Pink Floyd

Harvest SHDW

Ludwig Van Beethoven

Sonate nº 9 en La Majeur op 47 pour violon et piano: Adagio (Sonate à Kreutzer)

Arthur Grumiaux: violon

Clara Haskil : piano

Philips 4426252

Edith Canat de Chizy

Pierre d'éclair - pour orchestre / d'après un poème de René Char "Le nu perdu"

Orchestre National de Lyon

Direction: Ilan Volkov

Solstice SOCD 312

Rubrique gramophone

Jacques Christophe Naudot

Concerto en ut majeur opus 17 n° 3

Andre Lardrot : hautbois /

Ensemble instrumental Jean Marie Leclair

Direction: Jean François Paillard

Erato 211

Karol Beffa

Concerto : Solennel - pour alto et orchestre à cordes

Arnaud Thorette: alto

Ensemble Contraste

Direction: Johan Farjot

Aparte 108

Vient de paraître : Parler, composer, jouer, sept leçons sur la musique. Editions Seuil.

Ludwig Van Beethoven

Sonate nº14 en ut diese min op 27 nº2 "clair de lune" : Allegretto / Presto agitato

Vladimir Horowitz :piano

CBS MK 34509

Giacomo Puccini

Madame Butterfly : Un bel di vedremo (Acte II) Air de Butterfly

Mirella Freni

Ambrosian Opera Chorus

Philharmonia Orchestra

Direction: Giuseppe Sinopoli

DGG 4235672

Francesco Filidei

Puccini all caccia - pour 8 joueurs d'appeaux

Ensemble 2E2M

Empreintes Digitales 13247

Philippe Leroux

Quid sit Musicus : Cinq poèmes de Jean Grosjean : Désert à l'essai - pour ensemble vocal et électronique

Ensemble Solistes XXI

Direction: Rachid Safir

Soupir Edition S228

Philippe Hurel

Cantus pour soprano flute clarinette violon violoncelle et piano

Elise Chauvin: soprano

Ensemble Court-circuit

Direction: Jean Deroyer

M215009

Carl Nielsen

Symphonie n°2 op 16 FS 29 (Les quatre tempéraments) : Allegro Sanguineo

Orchestre Philharmonique de la BBC

Direction: John Storgards

Chandos 10859