Abbaye road

Un Allegretto qui ne fait pas vœu de silence et qui résonne dans les abbayes avec Benedetto Re, Benjamin Ludwig Ramhaufski, Manuel Blasco de Nebra, Gregorio Allegri, Haydn, Chopin, Bach et Schubert...

Je me souviens...

... de Sixteen tons

Georges Perec - éd. Fayard

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À réécouter AUDIO 1h 26mn émission Le Matin des musiciens L'église à L'opéra (1) : l'Eglise, lieu de refuge ou d'exclusion

Des places à gagner !

Pour le récital desSuites pour violoncellede Bach par Sonia Wieder-Atherton à la Chapelle Corneille de Rouen le mardi 4 janvier à 20h

Pour inaugurer la nouvelle année, l’Opéra de Rouen Normandie organise une soirée-concert dans l’écrin de la Chapelle Corneille.

En 1717 et durant six années, Jean-Sébastien Bach se consacre à la musique instrumentale et compose certaines de ses œuvres les plus célèbres dont les Suites pour violoncelle. Composée de six mouvements chacune, ces Suites réunissent les danses baroques traditionnelles dont l’allemande, la sarabande, le menuet ou encore la gavotte.

Parmi les six suites, la violoncelliste franco-américaine Sonia Wieder-Atherton en choisit trois : les Suite pour violoncelle n°5 en do mineur, n°1 en sol majeur et n°6 en ré majeur. Celle qui fait résonner la voix de son violoncelle, que l’on dit si proche de la voix humaine, redonnera vie au langage de Bach dénué de mots et de paroles.

via contactez-nous