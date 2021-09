Avec, Ligeti, Poulenc, Allegri, Jack Body, Vivaldi, Elizabeth Poston...

Je me souviens...

... que le premier microsillon que j'ai éouté était le Concerto pour hautbois et orchestre de Cimarosa.

Georges Perec

Programmation musicale

Anonyme : Bonjour mon cœur - pour ensemble vocal a cappella

Amarcord Dietrich Barth : Ténor

Martin Lattke : Ténor

Wolfram Lattke : Ténor

Frank Ozimek : Baryton (voix)

Daniel Knauft : Basse (voix)

Holger Krause : Basse (voix)

RAUMKLANG RK AP 10106

Gyorgy Ligeti : Nonsense madrigals : "Cuckoo in the pear-tree"; "The lobster quadrille"

King'S Singers : Voix

Bruce Russell : Baryton

Sony SK 62311 5099706231127-1-2

Francis Poulenc :Chanson à boire FP

The King's Singers

EMI CSD 3740

Tradit Ecosse / Ralph Vaughan-Williams : Loch Lomond - pour ténor et choeur d'hommes a cappella

Ian Partridge : Ténor

London Madrigal Singers

Christopher Bishop, direction

EMI CLASSICS 0954802

Wolfgang Amadeus Mozart / Jonathan Rathbone : Symphonie nº40 en sol min K 550, Molto allegro - arrangement pour ensemble vocal a cappella

Swingle Singers

VIRGIN VRGN VC 791208-2

Gregorio Allegri : Miserere Mei - pour ensemble vocal à cappella

Voces 8 :

Andrea Haines : Soprano

Emily Dickens : Soprano

Christopher Wardle : Contre-ténor

Barnaby Smith : Contre-ténor

Oliver Vincent : Ténor

Samuel Dressel : Ténor

Paul Smith : Baryton

Dingle Yandell : Basse

Decca 4788053

Jack Body : 5 lullabies : Lullabie n°1 et n°4 - pour choeur mixte a cappella

Paul Hillier Ars Nova De Copenhague

ARS NOVA 6.220597

Antonio Vivaldi : Gloria en ré Maj RV 589 : Et in terra pax

Les Cris de Paris

Geoffroy Jourdain, direction

AMBRONAY AMY047

Lazzo parlante - pour voix a cappella

Il Giardino Armonico

Alpha ALPHA624

Antonio Vivaldi : Concerto pour violon cordes et base continue en Ré Maj RV 208 (Il Grosso Mogul), 3. Allegro

Patricia Kopatchinskaja : Violon

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

Alpha ALPHA624

Anonyme Angleterre XVième siècle - Boris Ord / George Ratcliffe Woodward : Up ! good christen folk - pour choeur a cappella

Choeur du King's College de Cambridge

Stephen Cleobury

KINGS COLLEGE CAMBRIDGE KGS0036D

Elizabeth Poston : Jesus Christ the apple tree - pour choeur a cappella

Choeur du King's College de Cambridge

Stephen Cleobury

KINGS COLLEGE CAMBRIDGE KGS0036D

Domenico Cimarosa : Concerto en Ut Maj : Introduzione

Heinz Holliger : Hautbois

I Musici

Philips 420189-2

Serge Rachmaninov :Vêpres op 37 / "Vsenoshchnoye bdeniye" op 37; Ave Maria op 37 n°6 - pour choeur d'enfants et d'hommes a cappella

Andrew Nethsingha

Choeur de la Cathedrale de Gloucester

AVIE AV2122

Viktor Ullmann Frauenchor : " Yome yome shpile mir a lidele ", " Du solst nisht geyn mit keyn andere ", " Ura ura Yisrael " - pour choeur de femmes a cappella

Choeur Philharmonique de Prague

KOCH-RECORDS INTERN 3-7417-2H1

Clément Janequin : La guerre - pour ensemble vocal a cappella

King's Singers

VIRGIN 8265462

Jean Sebastien Bach : O Jesu Christ meins Lebens Licht BWV 118 - pour choeur mixte ensemble instrumental et basse continue

La Fenice

Jean Tubery : Cornet à bouquin

Jean Jacques Herbin : Trombone

Christiane Bopp : Trombone ténor

Franck Poitrineau : Trombone basse

Gilles Rapin : Trompette, Cor

Pierre Yves Madeuf : Cor

Akademia Francoise Lasserre, direction

PIERRE VERANY PV797111

Jose Antonio de Donostia : Hiru txito pour choeur a cappella

Societe Chorale de Bilbao

Michel Plasson, direction

EMI EMI 5568762