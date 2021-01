Romance sans parole

Avec Mendelssohn, Fauré, Weber, Mozart

Ephéméride :

Prélude, récitatif et variations pour flûte, piano et alto de Maurice Duruflé Fut joué pour la première fois en public le 12 janvier 1929 à Paris

Ce sont le flûtiste Marcel Moyse, élève de Taffanel, avec Maurice Vieux à l’alto et Jean Dayen au piano, qui donnent l’unique pièce de musique de chambre de Duruflé, composée alors qu’il avait 26 ans, lors d’un concert donné par la Société Nationale de Musicologie.

C’est en suppléant son maître Charles Tournemire à l’orgue de Saint-Clotilde que Maurice Duruflé débute son enseignement, il étudiera aussi la composition au Conservatoire avec Paul Dukas. Son catalogue ne compte que 16 partitions et 2 improvisations, son Requiem (1947) est l’une des œuvres les plus populaires du genre au XXème S. (avec celui de Fauré)

Les Tuyaux de Kerscho !

Mercredi 13 janvier à 12h30 Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre sont sur la chaîne youtube du Musée du Louvre pour un programme intitulé « Aux cours du monde »

Depuis le mois de novembre dernier, le musée du Louvre se mobilise pour que les concerts prévus à l’auditorium puissent se tenir afin d’être diffusés gratuitement puis en différé sur la chaîne Youtube du musée.

Nombre de productions du Poème Harmonique accordent une place privilégiée à cette « tentation de l'orient » qui séduit les cours de Louis XIII et surtout de Louis XIV, alors que l’Europe centrale est en guerre contre les ottomans et que se développent les comptoirs occidentaux en Asie et aux Amériques.

« Au cours du Monde », c’est l’exotisme dans la musique française et européenne au XVIIe siècle, dans ce programme on retrouve des extraits du « Bourgeois gentilhomme », de « Cadmus et Hermione », du « Ballet des muses », du « Ballet de Flore » et du « Ballet de l’Impatience », des oeuvres de Charles Tessier, Étienne Moulinié, Joseph-Marie Amiot… qui s'agencent telles les pièces d'un puzzle. Elles suivent la route de la soie, passant par l’empire ottoman pour atteindre la Chine lointaine, avant de revenir vers l’Europe par les chemins de l'Arabie et de l’Afrique…

Avec Claire Lefilliâtre, soprano

David Tricou, contre-ténor

Serge Goubioud, ténor

Geoffroy Buffière, basse

Le Poème Harmonique

Vincent Dumestre, direction

La chronique : " Les grands Macabres " :