Le choix des auditeurs : Deodat de Séverac, Gabriel Dupont, Franck, Mieczyslaw Karlowicz, Reynaldo Hahn...

Votre programmation musicale inspirée par " La plage de Cabourg " de René-Xavier Prinet, actuellement au Musée de Lodève.

Allegretto vous a proposé de composer la programmation de l'émission à partir de ce tableau visible au sein de l'exposition " Derniers impressionistes, le temps de l'intimité" au Musée de Lodève jusqu'au 28 février 2021.

Maestro dimanche 29 novembre à 18h50 sur Arte :

Andris Nelsons dirige l’orchestre duGewandhaus de Leipzigdans la quatrième symphonie de Tchaïkovski.

La quatrième symphonie de Tchaïkovski, composée en 1877 et dédiée à son amie et mécène Nadejda von Meck, marque un renouveau dans la vie du compositeur. Elle sera la première d’un cycle regroupant les trois grandes symphonies dites "du destin", un monument du romantisme russe. L'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, placé sous la direction d’Andris Nelsons, nous en offre l'intégralité.

Les Tuyaux de Kerscho !

Dimanche 29 novembre à 19h,l’Orchestre national d'Île-de-France nous invite pour un concerto avec accordéon de Erkki-Sven Tüür surOndif Live

l'Orchestre partage les concerts et événements initialement prévus dans sa saison et captés dans des salles d'Île-de-France partenaires sur sa nouvelle chaîne vrituelle : Ondif Live.

Au programme ce dimanche, Prophétie du compositeur estonien Erkki-Sven Tüür, un concerto aux sonorités nouvelles et presque irréelles, qui associe le grand orchestre à l’accordéon, et la Septième Symphonie de Beethoven.

Une "Clé d'écoute " à 18h30 prépare au concert.

L'accordéoniste lettone Ksenija Sidorova et l'orchestre seront placés sous la direction du chef jeune chef estonien Mihhail Gerts.

Les fans deKaamelottdevront patienter encore avant de découvrir la trilogie au cinéma, mais d'ici là et dès aujourd'hui, ils peuvent découvrir la bande originale.

C'est à l'Orchestre national de Lyon dirigé par Frank Strobel qu'Alexandre Astier a confié le soin d’enregistrer la bande-originale de Kaamelott-Premier Volet, éditée par Deutsche Grammophon.

Déjà en 20018 à l’occasion de la sortie de l'intégrale de la série Kaamelott, Alexandre Astier avait enregistré une version définitive du générique de la série à la tête de l’Orchestre national de Lyon.

La partition de Kaamelott-Premier Volet mobilise un effectif imposant et des pupitres bien fournis : 5 cors, 2 harpes, bois par 3, cuivres par 4, contrebasses à 5 cordes, qui font la part belle aux registres medium et grave de l’orchestre. Pour le chef Frank Strobel : «La musique d’Alexandre Astier est enracinée dans la grande tradition symphonique de musique pour le cinéma.... en choisissant une formation de 85 musiciens, il s’inscrit dans cette tradition post-romantique, mais conserve une “French touch”... Pour Alexandre Astier qui se définit à la fois comme auteur et compositeur, chaque projet (série, spectacles, cette trilogie) est prétexte à écrire de la musique, et sa double formation classique et jazz, lui permet de composer, jouer et enregistrer ses propres bandes son.

La bande son _Kaamelott-Premier Volet_sera disponible en trois éditions :

• Coffret Collector : double vinyle, CD,KaamelottSessions(vinyle transparent du documentaire audio sur l’enregistrement de la bande originale - réalisation Bénédicte Schmitt - StudioSacàDos), feutrine pour platine vinyle, partition manuscrite d’Alexandre Astier pour piano d’Arthur à la Tour, 3 photographies de l’enregistrement (format 24x30) par Fred Mortagne, livret 8 pages

• Double vinyle + CD

• CD

