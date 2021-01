Le choix des auditeurs : Bartok, Messiaen, Edith Piaf, Marin Marais, Les Beatles, Berlioz, Tristan Murail....

Votre programmation musicale inspirée par la fresque " Le rêve de Joachim" de Giotto

Cette fresque du peintre italien Giotto di Bondone fait partie d'un ensemble dont certaines sont projetées jusqu'au mardi 2 février sur les murs de la nef de l'église Saint-Godard à Rouen.

La fresque originale se trouve dans la Chapelle Scrovegni ou Eglise de l'Arena à Padoue.

Ce cycle de fresques aux couleurs intenses, dont le fameux bleu de Giotto, a été commandé au début du XIVe siècle par Enrico Scrovegni, un riche mécène.

L'ensemble suit le déroulement chronologique de la vie d’Anne et de Joachim (les parents de la Vierge Marie) jusqu'à celle du Christ.

Chaque jour, à la tombée de la nuit, l'église Saint-Godard de Rouen se transforme : sur les murs de la nef apparaissent peu à peu les fresques de Giotto.

Ce sont les premières pages de l'évangile de Noël qui prennent vie grâce au talent de l'artiste plasticien Vincent Lebeuf "enlumineur d'église" : l'Annonciation, le mariage de Marie et Joseph, la naissance de Jésus, l'arrivée des Rois mages, le massacre des innocents par Hérode et la fuite en Égypte de Joseph et Marie sur leur âne.

Maestro dimanche 24 janvier à 18h55 sur ARTE

Quinte et sens- Une symphonie pour les éléments par l’Orchestre de Parisréinvestit avec sensualité sa chère Philharmonie

Privé de sa "maison" pendant le premier confinement, l'Orchestre de Paris a repris possession avec gourmandise de la Philharmonie, son port d'attache. Du lever au coucher du soleil, ses musiciens dessinent une trajectoire musicale du sous-sol au toit en passant par l’immense salle de concert et les dédales des coursives. Un voyage dans le temps et l'espace à travers une grande fresque musicale impressionniste inspirée des quatre éléments, avec des extraits de "L’oiseau de feu" et du "Sacre du printemps" de Stravinsky et l’intégralité de "La mer" de Debussy.

Les Tuyaux de Kerscho !

« Les Trois Contes » de Gérard Pesson ce samedi 23 janvier à 18h puis lundi 25 et mardi 26 janvier à 20h, sur le facebbok de l’Opéra de Rennes

Initialement prévus en cette fin janvier à l'Opéra de Rennes « Les Trois Contes » de Gérard Pesson sont annulées et reportés la saison prochaine…

Alors pour sa communauté de spectateurs numériques l’Opéra de Rennes diffusera sur sa page Facebook une captation du spectacle qui a été faite à Lille en mars 2019, ce sera "dans les conditions du direct", c’est-à-dire uniquement les jours et aux heures auxquels il aurait dû être présenté à Rennes.

C’est une création unique en son genre, une suite de contes ou plutôt, de 2 contes et une histoire vraie qui ressemble à un conte : La Princesse au petit pois, La manteau de Proust et le Diable dans le Beffroi.

Ces « Trois Contes », dans lesquels musique et texte dialoguent, questionnent avec humour et poésie dans des univers très contrastés, notre rapport à l’altérité. Le compositeur et David Lescot, le metteur en scène, qui ont mis en commun leurs univers, laissent le spectateur tisser les liens qui pourraient unir ces 3 pièces…

