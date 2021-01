La sélection d'Allegretto dans le Diapason de janvier 2021

Allegretto a sélectionné pour vous quelques disques choisis parmi les comptes-rendus discographiques du magazine Diapason du mois de janvier 2021, avec Anton Erbel, Joseph Suk, Berg, Mahler, Igor Kuljeric, Boccherini, Mozart, Laurence Monteyrol...

Piano au cinéma :

"L'Accompagnatrice" de Claude Miller (1992)

Le roman de Nina Berberova, publié en 1934 a inspiré ce film de Claude Miller, sorti en 1992.

Une jeune pianiste discrète et effacée, interprétée par Romane Bohringer, devient l'accompagnatrice d'une grande chanteuse lyrique pendant l'Occupation, durant l'hiver 42. S'ouvre alors à elle un monde où règnent le luxe, l'hypocrisie, les trahisons et les compromissions.

Les Tuyaux de Kerscho !

A voir et entendre demain, vendredi 15 janvier à 19h30, le quintette ArteCombo en direct sur la chaîne YouTube des Concerts de Poche

Le Quintette à vent à l'excellence instrumentale, Artecombo, est composé de flûte, clarinette, hautbois, cor et basson.

Grâce à un répertoire éclectique de musiques de films, contes musicaux, arrangements de pièces célèbres, créations contemporaines et oeuvres classiques, ArteCombo cherche à amener un large public à la musique de chambre, et à instaurer avec lui une relation étroite, chaleureuse et pleine d’humour.

Le concert de ce 15 janvier se déroulera en direct de Vitry-le-François diffusé gratuitement sur la chaîne youtube des Concerts de Poche, avec au programme des pièces de Saint-Saëns, Gershwin et des musiques de films.

S'inscrire au concert c'estICI

A la fin du concert un "chat" permettra de « discuter » en direct avec les artistes vous pouvez aussi envoyer vos questions en avance à : communication@concertsdepoche.com

