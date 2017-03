" Traces XII " pour harpe et dispositif électronique de Martin Matalon (5/5)

« Traces XII » pour harpe et dispositif électronique de Martin Matalon Interprété par Nicolas Tulliez, harpe Avec la collaboration du GRM (Nicolas Déflache, assistant en informatique musicale) Création enregistrée le 12 février 2017 à Radio France

Cinquième tableau :

Nicolas Tulliez et Martin Matalon se sont rencontrés il y a près de trente ans à la Julliard School de New York et leurs chemins n’ont pas cessé de se croiser depuis.

En 2001 par exemple, Nicolas Tulliez a créé au Châtelet à Paris un trio pour flûte, harpe et alto écrit sur mesure pour lui par le compositeur argentin.

Avec Traces n°XII, élaborée en étroite collaboration avec Nicolas Tulliez, Martin Matalon pousse encore plus loin son exploration de l’instrument. "Trace" est un voyage au cœur du son de l’instrument !