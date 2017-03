" Traces XII " pour harpe et dispositif électronique de Martin Matalon (4/5)

« Traces XII » pour harpe et dispositif électronique de Martin Matalon Interprété par Nicolas Tulliez, harpe Avec la collaboration du GRM (Nicolas Déflache, assistant en informatique musicale) Création enregistrée le 12 février 2017 à Radio France

Quatrième tableau :

Nous sommes à Radio France, le 12 février 2017. La dernière note de Traces n°XII de Martin Matalon vient de résonner dans les murs du studio 105 bourré à craquer ce soir-là !

Ce concert du festival Présences initié par le GRM a attiré beaucoup de public, et la seule pièce qui mettait en présence un instrument de musique traditionnel était celle de Martin Matalon. Juste après le concert et la création publique de cette page, les interprètes (le harpiste et le réalisateur en informatique musicale) et le compositeur se sont retrouvés pour enregistrer cette pièce pour nos Alla Breve.

Une vraie performance, un vrai tour de force pour Nicolas Tulliez !