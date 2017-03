" Traces XII " pour harpe et dispositif électronique de Martin Matalon (3/5)

« Traces XII » pour harpe et dispositif électronique de Martin Matalon Interprété par Nicolas Tulliez, harpe Avec la collaboration du GRM (Nicolas Déflache, assistant en informatique musicale) Création enregistrée le 12 février 2017 à Radio France

Troisième tableau :

Dialogue entre l'interprète et dédicataire de la musique, le harpiste Nicolas Tulliez, et le compositeur Martin Matalon qui connaît très bien Nicolas Tulliez et très bien aussi les richesses et les limites de son instrument. Cela ne l'a pas empêché d'inclure la harpe dans son laboratoire des Traces.

Traces n°XII nous offre aujourd'hui son troisième tableau. Avec cette pièce, le compositeur explore une fois de plus les relations singulières entre l'instrument soliste et l'électronique : jeu de doubles ? Dialogue ?