" Sur deux poèmes de W.B. Yeats " de Vincent Lê Quang (Rediffusion 5/5)

Aujourd'hui, la voix de Raquel Camarinha va se faire entendre sur la totalité de ce poème d'amour ; un poème à deux voix qui oppose et unit en même temps deux visions de l'amour et de la vie ; sa vision à elle, sa vision à lui… C'est la veine populaire - l'esprit de la comptine - qui donne sa couleur à cette ultime pièce ou "chanson" de Vincent Lê Quang .

5ème mouvement : Down by the salley gardens ( William Butler Yeats )

Own by the salley gardens by William Butler Yeats

Down by the salley gardens my love and I did meet;

She passed the salley gardens with little snow-white feet.

She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;

But I, being young and foolish, with her would not agree.

In a field by the river my love and I did stand,

And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.

She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;

But I was young and foolish, and now am full of tears