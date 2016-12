" Sur deux poèmes de W.B. Yeats " de Vincent Lê Quang (Rediffusion 3/5)

3ème mouvement : Hear

Il est venu au saxophone après avoir vu "Bird" de Clint Eastwood, a étudié les mathématiques parallèlement à la composition, s'est jeté à corps perdu dans l'improvisation et la pratique du soundpainting, improvisation dirigée sur la base d'un langage gestuel et chorégraphique assimilé par les musiciens d'un orchestre et le soundpainter.

Vincent Lê Quang compose très régulièrement de la musique pour les formations qu'il a initiées ces dernières années, et notamment deux trios, l'un avec Jeanne Added et Bruno Ruder, l'autre avec JL Landsweert et Ch. Hache.