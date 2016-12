" Sur deux poèmes de W.B. Yeats " de Vincent Lê Quang Rediffusion (2/5)

Musicien très sensible depuis toujours à la voix, Vincent Lê Quang est associé depuis quelques années à la vocaliste et chanteuse Jeanne Added au sein d'un trio qu'ils forment avec le pianiste Bruno Ruder. C'est lui qui a composé la majorité des thèmes joués par ce trio sur le disque "Yes is a pleasant country". Pour les Alla Breve de France Musique, il a voulu élargir le trio voix, saxophone, piano en lui ajoutant un autre saxophone, une clarinette, des percussions et des cordes : la guitare électrique et la contrebasse. Il a fait appel à cette occasion à des musiciens dont il connaît la souplesse et l'inventivité et a conçu pour eux une musique précise et ouverte. C'est Raquel Camarinha qui chante les poèmes de Yeats choisis par Vincent Lê Quang dans ce qui s'apparente à des chansons. Elle nous offre aujourd'hui une deuxième version du poème entendu hier Down by the salle y gardens, chanté sur un écrin instrumental aux sonorités blanches...

2ème mouvement : Down by the salley gardens ( Yeats )

"Down by the salley gardens" by William Butler Yeats

Down by the salley gardens my love and I did meet;

She passed the salley gardens with little snow-white feet.

She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;

But I, being young and foolish, with her would not agree.

In a field by the river my love and I did stand,

And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.

She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;

But I was young and foolish, and now am full of tears