" Retablos " de Marianela Arocha (Rediffusion 5/5)

« Retablos » de Marianela Arocha Interprété par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Maxime Pascal - Rediffusion de la création enregistrée à Alfortville le 14 janvier 2015

Cinquième mouvement : Urbe

Les percussions apportent à la musique pour orchestre de Marianela Arocha bien plus que l'élément rythmique et la couleur qui traversent ses cinq Retables. Ces percussions, bien spécifiques d'un tableau à un autre, leurs apportent leur couleur et leur esprit propre. Le cinquième retable "Urbe " nous emmène à Caracas, la ville natale de Marianela. C'est une évocation des bruits de la ville, ceux des humains et des machines...

Traduction : Ilonka Reinoso