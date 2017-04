" Retablos " de Marianela Arocha (Rediffusion 2/5)

« Retablos » de Marianela Arocha Interprété par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Maxime Pascal - Rediffusion de la création enregistrée à Alfortville le 14 janvier 2015

Deuxième mouvement : Salve Reina

Avec le premier Retable pour orchestre de Marianela Arocha, nous étions hier dans une évocation de la genèse et de la flore exubérante du Vénezuela. Le deuxième est de caractère plus spirituel. C'est un Salve Reina dédié à la vierge et qui nous emmène avec ses allures de procession - évocation du culte de Saint Antoine - dans une région bien particulière du Venezuela : la région de Lara dans le centre du pays.

Traduction : Ilonka Reinoso