" Retablos " de Marianela Arocha (Rediffusion 4/5)

« Retablos » de Marianela Arocha

Interprété par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Maxime Pascal - Rediffusion de la création enregistrée à Alfortville le 14 janvier 2015

Quatrième mouvement : Luz y movimiento

Les cinq Retables pour orchestre de Marianela Arocha, colorés et contrastés, puisent leur sève dans la culture vénézuélienne ; ses danses, ses cérémonies religieuses, mais aussi ses peintres. Le quatrième tableau, Lumière et mouvement est par exemple un hommage à deux peintres vénézuéliens du 20ème siècle chers au cour de la compositrice : Armando Reveron et Jesus Soto.

Traduction : Ilonka Reinoso