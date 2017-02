" Psychedelic " pour ensemble instrumental de Lucas Fagin (Rediffusion 5/5)

Cinquième mouvement :

La guitare a été le tout premier instrument de Lucas Fagin, sa composition Psychedelic s’en souvient. Des échos de On the Turn des Pink Floyd hantent la partition de cette composition, et surtout sa couleur instrumentale. Souvenir des Pink Floyd, mais aussi d’une musique de György Ligeti, et des tableaux hallucinés de Victor Vasarely.

Lucas Fagin aime jouer avec notre mémoire. D’ailleurs, si vous avez en mémoire le début de Psychedelic (la pièce du lundi), vous trouverez quelques ressemblances entre ce début et le finale d’aujourd’hui, vif, aussi rapide que l’éclair, et presque insaisissable avec ses guirlandes sonores…