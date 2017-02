" Psychedelic " pour ensemble instrumental de Lucas Fagin (Rediffusion 4/5)

Quatrième mouvement :

Avec ses sonorités électriques et son jeu sur le continuum et la rupture, Psychedelic a une identité bien affirmée, et ne ressemble à aucune autre composition imaginée pour notre feuilleton radiophonique.

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si Lucas Fagin a fait appel à l’Ensemble Cairn et à ses timbres spécifiques : la guitare électrique, le clavier électrique, les sourdines de transformation des cordes et de la trompette, et des percussions non conventionnelles…