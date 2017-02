" Psychedelic " pour ensemble instrumental de Lucas Fagin (Rediffusion 3/5)

3ème mouvement :

La pièce de Lucas Fagin a été créée juste avant Noël 2015 dans une atmosphère d’électricité, de fébrilité et d’enthousiasme mêlés.

Psychedelic nous révèle aujourd’hui son cœur, son noyau.

La troisième partie de la pièce est la plus longue et la plus dense aussi. C’est un jeu sur la pulsation. Le clavier électronique jouée par Caroline Cren, évolue là de façon presque indépendante.

Psychédélique, cette pièce l’est à cent pour cent, avec son caractère hallucinatoire.