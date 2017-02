" Psychedelic " pour ensemble instrumental de Lucas Fagin (Rediffusion 2/5)

Deuxième mouvement

Psychedelic a quelque chose d’hallucinatoire .

C’est une musique qui a du nerf et une belle dose d’énergie. Quand elle ne nous emporte pas dans une course folle comme dans la miniature d’hier, elle s’amuse à sculpter l’espace et le silence avec des zébrures, des sons hybrides, et même des bruits blancs, des sons aux arêtes vives qui sont un peu la marque de fabrique de ce jeune compositeur aujourd’hui compositeur en résidence à la Casa Velasquez !