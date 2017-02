" Psychedelic " pour ensemble instrumental de Lucas Fagin (Rediffusion 1/5)

Premier mouvement :

La nuit, le rêve et l'hallucination sont au coeur de la musique que Lucas Fagin nous offre cette semaine ; une suite de miniatures pour sept musiciens enregistrée dans nos studios juste avant Noël 2015.

La pièce doit son titre à plusieurs influences évoquées ce jour par le compositeur : le caractère hypnotique par moment du Concerto de chambre de György Ligeti, le caractère psychédélique de la chanson des Pink FloydOn the Run (extrait de l'album "The Dark Side of the Moon" ), et l'influence des tableaux du peintre Victor Vasarely qui accompagne l'existence de Lucas Fagin depuis toujours...