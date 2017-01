" Photogrammes " de Yoko Higashi (Rediffusion 5/5)

Cinquième mouvement : Monte Lungo

Le visuel et l'auditif sont intimement liés dans les cinq Photogrammes imaginés par Yoko Higashi pour cette émission.

Ces Photogrammes ont souvent pour point de départ des moments de vie, et comme tous les souvenirs qui peuplent notre mémoire et nos enregistrements, ils parlent à la fois à notre mémoire visuelle et auditive. Le quotidien d'autrefois est prêt à resurgir si l'on ouvre la boîte aux souvenirs. C'est ce que fait Yoko Higashi dans son cinquième Photogramme : un souvenir de voyage, un souvenir d'Italie.