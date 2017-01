" Photogrammes " de Yoko Higashi (Rediffusion 4/5)

Quatrième mouvement : ISE

Yoko Higashi a découvert presque par hasard la musique concrète alors qu'elle vivait au Japon, à la faveur de sa formation de danseuse Butô. Depuis, cette musique ne l'a plus quittée, et la phonographie non plus, cet art d'enregistrer les sons du dehors, puis de les agencer avec d'autres, et d'en faire de la musique.

Les Photogrammes de Yoko Hihashi imaginés pour France Musique et ses Alla Breve sont justement issus de ce travail vers le dehors puis au dedans : le dehors de la vie, le dedans du studio.

Le 4ème Photogramme, ISE, nous emmène au Japon...