" Photogrammes " de Yoko Higashi (Rediffusion 2/5)

Deuxième mouvement : Konan Machi

La compositrice Yoko Higashi a sûrement dans son Home Studio et ses nombreux disques durs quantité de sons, d'images sonores, ou ce qu'on appelle des phonographies, autrement dit des prises de son sauvages effectuées avec des micros nomades sur le réel.

Les Photogrammes qu'elle nous révèle cette semaine sont issus de ces archives, qui sont à la croisée du privé et du collectif. Le privé, parce que le micro capte des moments vécus par la musicienne et danseuse, le collectif parce qu'on y perçoit de nombreuses voix, et que le monde s'y fait entendre. C'est ce qui se passe dans le deuxième Photogramme de Yoko Higashi intitulé Konan Machi. il nous emmène au Japon où a grandi la musicienne.