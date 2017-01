" Photogrammes " de Yoko Higashi (Rediffusion 1/5)

"Photogrammes, fiction et moments vécus s'entremêlent..."

Premier mouvement : La Montée de Vauzelle

Yoko Higashi a un parcours en étoile. Elle est venue à la musique par un apprentissage classique du piano au Japon. L'adolescence a fait bifurquer le parcours de la musique vers le cinéma, en tant qu'actrice, puis vers le théâtre Nô et la danse Butô.

Aujourd'hui, Yoko Higashi vit dans la région de Lyon. Elle danse, chante, elle manipule l'électronique live et elle compose en studio. Le GRM l'a souvent sollicitée et a encouragé son travail.

Elle nous fait entendre toute cette semaine les Photogrammes qu'elle a mixés dans les studios du GRM.

Chaque tableau de la suite est une photographie sonore, avec, comme dans un album photo, une légende, un titre.

Le premier parle à tous les Lyonnais, c'est la Montée de Vauzelles. La fiction et les moments vécus s'y entremêlent.