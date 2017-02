" Ombres portées " pour contrebasse de Daniel D'Adamo (2/5)

Ombres portées pour contrebasse de Daniel D'Adamo

Créé par Florentin Ginot, contrebasse.

Enregistré à Radio France le 25 janvier 2017, puis créée en public le samedi 18 février à Radio France

Deuxième Ombre portée :

Des pizzicati de contrebasse, voilà la figure qui va traverser l'Ombre portée d'aujourd'hui imaginée par Daniel D'Adamo pour le jeu véloce et engagé du très jeune contrebassiste Florentin Ginot. Il a vingt-trois ans, il est contrebassiste au sein de l'Ensemble Musikfabrik à Cologne et il n' a peur de rien. Par exemple, avec l'enthousiasme de ses jeunes années, il agrandit régulièrement le répertoire de son instrument en commandant des pièces nouvelles à des compositeurs. Une pièce de Stefano Gervasoni l'an passé. Une autre de Daniel D'Adamo cette saison. Peur de rien ?

Sauf peut-être des pizzicati des jazzmen ! Le complexe de Florentin Ginot se laisse vite oublier quand on l'entend prendre à bras le corps cette deuxième Ombre portée !