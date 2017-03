" Le pendu " pour flûte et violoncelle de Magic Malik (4/5)

« Le pendu » pour flûte et violoncelle de Magic Malik

Interprété par le Duo Myssil : Sylvaine Hélary, flûte et Noémi Boutin, violoncelle

Création enregistrée à Radio France le 3 février 2017

Quatrième épisode :

Le duo Myssil de Noémi Boutin et Sylvaine Hélary a décidé de se créer un répertoire tout neuf, taillé sur mesure pour elles et pour leurs deux instruments, mais aussi pour leurs voix.

Ce duo porte en lui une belle énergie et le goût du défi. Pour leur prochain spectacle La Tête à l'envers destiné aux adolescents, les musiciennes ont sollicité plusieurs compositeurs, parmi eux Malik Mezzadri, notre compositeur de la semaine.

Ce n'est pas à la flûte (et pour cause, Sylvaine Hélary est là...) que Magic Malik est actif ici, mais comme concepteur et conteur d'un conte musical qui met en scène de façon distanciée un jeune esclave noir condamné à la pendaison. Ce conte nous fait entrer dans la façon bien particulière qu'a Malik Mezzadri d'envisager la composition à la croisée entre écriture et tradition orale...