" Le pendu " pour flûte et violoncelle de Magic Malik (3/5)

« Le pendu » pour flûte et violoncelle de Magic Malik

Interprété par le Duo Myssil : Sylvaine Hélary, flûte et Noémi Boutin, violoncelle

Création enregistrée à Radio France le 3 février 2017

Troisième épisode :

Malik Mezzadri est né en Côte d'Ivoire et a grandi en Guadeloupe, et il a fait la suite de son apprentissage musical en France.

Au moment d'imaginer pour le duo Myssil une musique qui puisse toucher un public d'adolescents, il a laissé surgir les images d'une mémoire collective peut-être enfouie en lui, celle d'un esclave noir tout juste affranchi et déjà condamné à mort pour avoir enlevé une jeune fille.

Le Pendu est un conte noir qui porte en lui peut-être sa part de blues, mais un blues bien spécifique !