" Le pendu " pour flûte et violoncelle de Magic Malik (2/5)

« Le pendu » pour flûte et violoncelle de Magic Malik

Interprété par le Duo Myssil : Sylvaine Hélary, flûte et Noémi Boutin, violoncelle

Création enregistrée à Radio France le 3 février 2017

Deuxième épisode :

Ceux qui connaissent le flûtiste Magic Malik sont habitués à se laisser surprendre par la multiplicité de ses sources d'inspiration et de ses dons. Il joue de la flûte, et son jeu ne ressemble à aucun autre. Il chante aussi. Il écrit des textes, et cultive en musique la croisées des chemins. Le deuxième tableau du Pendu imaginé pour le duo Myssil est un bon exemple de ces dons multiples et de cette capacité à faire coexister dans deux minutes de musique toutes sortes d'univers musicaux.