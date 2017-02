" Laiotz " pour deux pianos et deux percussionnistes de Ramon Lazkano (Rediffusion 2/5)

« Laiotz » pour deux pianos et deux percussionnistes de Ramon Laszkano

Interprété par le duo Ykeda : Patrick Zigmanowski, et Tamayo Ikeda, pianos

Florent Jodelet et François Desforges, percussions

Rediffusion de la création enregistrée en Septembre 2004 à Radio France

Pièce n°2

Les interprètes des cinq Laiotz de Ramon Lazkano ouvrent aujourd’hui la deuxième page de ses "Terres Ombragées" (ou Laiotz en basque).

Ce qui frappe dans ces pièces, c’est qu’elles ont quelque chose d’incantatoire et de saisissant. Ce n’est pas vrai seulement des mouvements impairs, plus extravertis. C’est aussi très présent dans les mouvements pairs plus nocturnes, plus ombragés justement.

Le deuxième des Laiotz de Ramon Lazkano se souvient d’un madrigal de Gesualdo, mais les Laiotz cachent aussi une autre référence, celle de Bartok et de la sonate qu’il a imaginée pour le même instrumentarium.