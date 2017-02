" Laiotz " pour deux pianos et deux percussionnistes de Ramon Lazkano (Rediffusion 1/5)

« Laiotz » pour deux pianos et deux percussionnistes de Ramon Laszkano

Interprété par le duo Ykeda : Patrick Zigmanowski, et Tamayo Ikeda, pianos

Florent Jodelet et François Desforges, percussions

Rediffusion de la création enregistrée en Septembre 2004 à Radio France

Pièce n°1

La musique de Ramon Lazkano a résonné plusieurs fois dans nos studios ces dix derniers jours à la faveur de la 27ème édition du Festival Présences, et à deux reprises, dans Etze pour quatuor à cordes et dans Mugarri pour orchestre, la langue basque a été convoquée par le compositeur pour nommer la musique.

Laiotz, la suite pour deux pianos et deux percussions qu’il a imaginée pour cette émission il y a une dizaine d’années se ressource elle aussi à la langue basque.

Le mot Laiotz parle surtout à ceux qui connaissent cette langue.

Laiotz, ce sont des terres ombragées, humides, peu fertiles, on l’on peut se cacher aux autres et à soi-même.

C’est aussi le lieu des incertitudes du créateur…