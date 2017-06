" ... Là où tombe la lumière " pour trois musiciens de Claire Renard (3/5)

« … Là où tombe la lumière » pour trois musiciens de Claire Renard Interprété par Catherine Brisset : cristal Baschet, Eve Payeur : percussions et Florentin Ginot : contrebasse Création enregistrée à Radio France le 2 juin 2017

Troisième tableau :

Pour une compositrice comme Claire Renard si sensible à la lumière (les titres de ses oeuvres le prouvent, et pas seulement cette pièce nouvelle), le cristal Baschet est l’instrument idéal, dès qu’il s’agit de mettre en son l’idée de lumière, comme outil de lecture et de sculpture du réel.

Claire Renard est venue autrefois à la composition aux côtés de Pierre Schaeffer, et elle s’est toujours intéressée à la matière sonore et aux transformations du son par les outils du studio. On retrouve un peu de cet aspect-là dans le halo sonore qui se dégage des sons du cristal Baschet !