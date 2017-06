" ... Là où tombe la lumière " pour trois musiciens de Claire Renard (2/5)

« … Là où tombe la lumière » pour trois musiciens de Claire Renard Interprété par Catherine Brisset : cristal Baschet, Eve Payeur : percussions et Florentin Ginot : contrebasse Création enregistrée à Radio France le 2 juin 2017

Deuxième tableau :

Pour écrire "... Là où tombe la lumière", Claire Renard s'est isolée dans la Baie de la Somme.

Quand on ouvre la partition du 2ème tableau de cette composition toute neuve, on voit des indications qui ne trompent pas : "comme un oiseau", ou "comme une tornade". Il est évident que cette page est née d'un dialogue avec la nature, et au-delà même d'une relation particulière au monde, au cosmos.

Claire Renard est une nature contemplative particulièrement sensible à la lumière.

Le jour de l'enregistrement, le cristal Baschet, instrument lumineux s'il en est, est venu habiter notre studio de son aura poétique avec sa grande feuille argentée et ses lames de verre.