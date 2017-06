" ... Là où tombe la lumière " pour trois musiciens de Claire Renard (1/5)

« … Là où tombe la lumière » pour trois musiciens de Claire Renard Interprété par Catherine Brisset : cristal Baschet, Eve Payeur : percussions et Florentin Ginot : contrebasse Création enregistrée à Radio France le 2 juin 2017

Premier Tableau :

De l'eau, du verre et du métal, ce sont les éléments mis en présence dans l'instrument de musique créé par les frères Baschet.

Cet instrument parle beaucoup à Claire Renard. Elle en a plusieurs fois utilisé les ressources sonores et elle le convoque une fois encore dans cette pièce nouvelle traversée par l'idée de lumière. Cette lumière, la compositrice la relie à plusieurs éléments apparus au moment de la gestation : les lumières changeantes de la Baie de la Somme, et l'œuvre du peintre hongrois Alexandre Hollan.

"... Là où tombe la lumière" se joue à trois : un trio totalement inédit, qui a sauté à pieds joints dans l'univers poétique et méditatif de cette page originale.