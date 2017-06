" Jubilus " de Jean-Pierre Leguay (4/5)

« Jubilus » de Jean-Pierre Leguay Interprété par l’Ensemble l’Instant Donné Avec : Caroline Cren : piano, Maxime Echardour : percussions, Saori Furukawa : violon, Manu Sato : flûte, Mathieu Steffanus : clarinette et Maryse Steiner-Morlot, hautbois. Direction : Aurélien Azan Zielinski Création enregistrée le 27 mai 2017

Quatrième Tableau :

Jean-Pierre Leguay a beaucoup écrit pour l'orgue, son instrument, mais c'est le plaisir de la musique de chambre qu'il a souhaité retrouver en réunissant une combinaison instrumentale la plus proche possible d'un orchestre en miniature. Il voulait un Arc en ciel sonore !

La percussions participe de ces couleurs et se décline différemment d'une pièce à l'autre. On a entendu d'abord les bois et les peaux, puis le vibraphone hier. On retrouver aujourd'hui le vibraphone, associé cette fois à la tumba, avec son timbre caractéristique.