" Fossiles de lumière " pour ensemble instrumental de Naoki Sakata (2/5)

" Fossiles de lumière " pour ensemble instrumental de Naoki SakataInterprété par l'Ensemble 2e2m

2ème mouvement :

Lorsque Naoki Sakata s'est prêté au jeu des questions et réponses sur sa toute dernière composition "Fossiles de lumières " en 2014, il a sorti de son sac une pierre du Musée de l'Ecole Supérieure de Minéralogie de Paris, une pierre lisse et lumineuse d'un côté, rugueuse et mate de d'autre. Ce sont ces mêmes contrastes qu’on retrouve dans la musique qu’il a imaginée pour un octuor instrumental !