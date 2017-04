" Fossiles de lumière " pour ensemble instrumental de Naoki Sakata (1/5)

" Fossiles de lumière " pour ensemble instrumental de Naoki Sakata

Interprété par l'Ensemble 2e2m

1er mouvement :

Originaire de Kyoto au Japon, Naoki Sakata s'est installé à Paris il y a dix ans.

La musique qu’il a imaginée en 2014 pour l’Ensemble 2e2m dormait dans nos archives de son sommeil de fossile. Naoki Sakata a une attirance particulière pour les fossiles et les pierres. Les titre de ses pièces nous le disent : en plus de ces Fossiles de lumière, on trouve dans sa musique des Fossiles d’eau et de vent. L’idée du fossile symbolise parfaitement la pensée bouddhiste qui a imprégné son éducation au Japon, notamment le sentiment qu’il n’y a pas de frontière tangible entre la vie et la mort.

Tout est parti de l’aspect bipolaire d’une pierre bleue du Congo, acquise dans un musée…