" Discolorato " pour voix et petit ensemble instrumental de Gérard Zinsstag (5/5)

Interprété par Isabel Soccoja mezzo-soprano et l’ Ensemble Multilatérale

« Discolorato » pour voix et petit ensemble instrumental de Gérard Zinsstag

Cinquième Tableau : (deuxième tercet du Sonnet de Pétrarque)

Avec son petit Hommage à Pétrarque, Gérard Zinsstag signe une page subtile et élégante. Cet hommage a été pensé pour une voix particulière ; celle, souple et sombre d’ Isabel Soccoja, qui avait déjà chanté la musique de ce compositeur l’an passé : elle était la soliste de sa pièce pour voix et orchestre « Empreintes ».

Dans la voix d’Isabel Soccoja, le compositeur privilégie l’expression, cette façon de rendre au plus près les sentiments douloureux exprimés par Pétrarque dans son Sonnet 283.

Ce sonnet déroule aujourd’hui son deuxième tercet. Il y est toujours question d’amour pour la Laure disparue :