" Discolorato " pour voix et petit ensemble instrumental de Gérard Zinsstag (3/5)

Interprété par Isabel Soccoja mezzo-soprano et l’ Ensemble Multilatérale

« Discolorato » pour voix et petit ensemble instrumental de Gérard Zinsstag

Troisième tableau (Ton visage de Joël-Claude Meffre)

Isabel Soccoja prête aujourd’hui sa voix au verbe poétique d’un poète familier de l’univers musical de Gérard Zinsstag : Joël Claude Meffre. Ce poème vibre en écho avec les deux premiers quatrains du Sonnet 283 de Pétrarque qui se sont fait entendre ces deux derniers jours.

Ce troisième tableau est la clef de voûte du cycle !

On y retrouve la figure de Laure, la Bien Aimée disparue et regrettée. Avec ce poème, on glisse de l’italien au français, du chanté au parlé.

Isabel Soccoja passe de l’un à l’autre avec naturel et évidence, car ces mélodies ont été pensées pour elle…