" De la ligne à la peau " pour orchestre de Matthieu Lemennicier (4/5)

« De la ligne à la peau » pour orchestre de Matthieu Lemennicier (Lauréat du Concours Ile de Création 2017) Interprété par l’Orchestre National d’Île de France Direction Julien Leroy Création enregistrée le 27 avril 2017 à la Maison de l’ONDIF à Alfortville

Quatrième fragment :

Pour avoir une chance de remporter le concours de l’Orchestre National d’Ile de FranceIle de création, il faut remplir certaines conditions : de parcours, d’âge et aussi des conditions plus formelles.

Il faut se plier aux règles de jeu de nos Alla Breve : soit cinq pièces de deux minutes chacune qui aient une cohérence interne et puissent ne former qu’une seule composition de 10 minutes le jour venu (émission de samedi soir, intégrale Alla Breve).

Chacun des trois candidats a approché cette règle du jeu à sa manière. Ces règles ont bien sur intrigué les jeunes du lycée de Montgeron qui se demandaient si on pouvait développer une idée musicale sur un temps si resserré. Quand on compose pour un orchestre, la question est encore plus pertinente ! Matthieu Lemennicier nous répond...