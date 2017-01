" Cinq synchronies " de Antonin Tri-Hoang (4/5)

4ème mouvement : Temps compté

Dans cette quatrième Synchronie d'Antonin Tri-Hoang, notre équipe du son avait pour mission de superposer trois couches de son jouées par les musiciens du quartet Novembre dans une pulsation indiquée par le métronome et qu'ils devaient tenir ensuite sans l'aide du métronome. C'est donc à un nouveau jeu sur le tempo et la pulsation, et de manière plus large sur l'idée de temps, que le saxophoniste du groupe Antonin Tri-Hoang nous invite dans cette quatrième Synchronie.