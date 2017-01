" Cinq synchronies " de Antonin Tri-Hoang (2/5)

2ème mouvement : Temps volé

Depuis qu'Antonin Tri Hoang a quitté le CNSMdP, son parcours s'est enrichi de belles expériences. Il a joué dans l'ONJ de Daniel Yvinec pendant quatre ans, et a trouvé par ailleurs chez les pianistes Benoît Delbecq et Eve Risser deux authentiques partenaires de jeu.

Et puis il y a Novembre, un quartet de jeunes musiciens qui s'amuse à poser des miroirs dans sa musique, à faire dévier des images improvisées et composées. C'est le quartet Novembre qui joue cette semaine dans Alla Breve les cinq Synchronies d'Antonin Tri Hoang.

Notre miniature du jour s'intitule Temps Volé : c'est une des approches du temps spécifiques au quartet.