" Cinq pièces pour voix et électronique " de Jonathan Bell (Rediffusion 5/5)

« Cinq pièces pour voix et électronique » de Jonathan Bell Sur des poèmes de Robert Bell Interprété par l’Ensemble De Caelis Rediffusion de la création enregistrée le 6 avril 2012

Cinquième Tableau :

Who knows what laughter rattles

In the skullbones of the earth

Into which we throw stones together

Membimeyeno…

Robert Bell

Dans sa cinquième miniature, Jonathan Bell superpose au poème chanté par les voix de l’ensemble De Caelis une improvisation au tar, le luth iranien, de Nader Aghakhani au cours de laquelle le musicien fait également entendre sa voix.

Là encore, Jonathan Bell s’est souvenu de la fascination qu’exerçait la culture persane sur son père, le poète Robert Bell.