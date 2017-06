" Cinq pièces pour voix et électronique " de Jonathan Bell (Rediffusion 4/5)

« Cinq pièces pour voix et électronique » de Jonathan Bell Sur des poèmes de Robert Bell Interprété par l’Ensemble De Caelis Rediffusion de la création enregistrée le 6 avril 2012

Quatrième Tableau :

Who knows what laughter rattles

In the skullbones of the earth

Into which we throw stones together

Membimeyeno…

Robert Bell

Les quatrième et cinquième miniatures de Jonathan Bell imaginées sur ce poème de Robert Bell réunissent dans un moment de complicité le père et fils !

Ce texte, chanté par bribes par l’ensemble de Caelis est aussi dit par deux voix masculines : celle du compositeur Michael Picknett et du chanteur John Greaves, dont il se trouve qu’il fait partie de la famille Bell …