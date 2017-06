" Cinq pièces pour voix et électronique " de Jonathan Bell (Rediffusion 3/5)

« Cinq pièces pour voix et électronique » de Jonathan Bell Sur des poèmes de Robert Bell Interprété par l’Ensemble De Caelis Rediffusion de la création enregistrée le 6 avril 2012

Troisième tableau :

And I will stay here in solitude

And light was liquid

They’ve taken me away

To purge my guilty ways

Robert Bell

Si Jonathan Bell travaille aujourd’hui à Paris, il a passé quelques années à Londres, renouant ainsi avec le pays et la langue de son père le poète Robert Bell. La langue anglaise lui est donc familière et c’est l’anglais qui résonne dans ses miniatures Alla Breve pour voix et électronique.

Dans le tableau d’aujourd’hui, c’est la disparition du père, mort quand Jonathan Bell n’avait que 14 ans, qui est suggérée par les voix de l’ensemble De Caelis.

Etrange destin que celui de ce poète mort trop tôt et dont la vie oscillait entre la poésie et les femmes !