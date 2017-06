" Cinq pièces pour voix et électronique " de Jonathan Bell (Rediffusion 2/5)

« Cinq pièces pour voix et électronique » de Jonathan Bell Sur des poèmes de Robert Bell Interprété par l’Ensemble De Caelis Rediffusion de la création enregistrée le 6 avril 2012

Deuxième Tableau :

Leaves, dead Leaves under idle shoes

With the meaningless scratching

Of silence to which words are reduced

In this place of disaffection

To which I have become…

Robert Bell

Robert Bell est un poète anglais qui n’a été traduit que récemment en français. C’est dans la langue originale que Jonathan Bell, le fils de Robert Bell, a choisi de composer ses cinq Pièces pour voix et électronique en 2012.

Ces miniatures sont un hommage du fils au père. Le caractère tout en demies-teintes du poème automnal de Robert Bell (Leaves) s’accorde très bien avec les micro intervalles et les sons glissés qui traversent la musique du jeune compositeur.